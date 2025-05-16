Впервые за последнюю неделю россияне снова вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами" - ВМС и мониторинговые каналы

Российские корабли. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Впервые за последнюю неделю россияне снова вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами". Кроме того, враг продолжает представлять угрозу и в акватории Средиземного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Корабли снова на рейде

В Черное море только что были выведены на патрулирование по меньшей мере 4 надводных военных корабля России, которые могут выпустить до 32 крылатых ракет. В Средиземном море на рейде находятся 3 судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

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Сообщение о кораблях. Фото: скриншот

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 7 судов, 3 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 4 корабля, 2 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что РФ не хватает оборудования для кораблей. А также о том, куда Россия передислоцировала часть флота.