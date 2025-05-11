Ситуация в морях: есть ли ракетоносители в Черном море

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Сегодня утром, 11 мая в акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано присутствия вражеских военных кораблей. Однако активность отмечается в Средиземном море.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Российские корабли на рейде

В Черном и Азовском морях пока нет российских кораблей. Зато в Средиземном море находятся три российских боевых судна. Одно из них является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до 8 единиц.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки проход через Керченский пролив в направлении Черного моря не совершил ни один корабль. В Азовское море прошло пять судов, четыре из которых прибыли со стороны пролива Босфор.

Кроме того, россияне продолжают нарушать Международную конвенцию SOLAS 1974 года, которая регламентирует безопасность жизни на море. Как отмечают украинские военные, вражеские суда выключают системы автоматической идентификации, что делает невозможным их отслеживание в открытом море.

Напомним, в оккупированном Крыму заметно возросла паника из-за угрозы удара по Крымскому мосту. Также мы писали, что Одесса, по мнению военных экспертов, остается главной стратегической целью Кремля, оккупанты могут нанести удар неожиданно.