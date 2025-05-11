Ситуація в морях: чи є ракетоносії в Чорному морі

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сьогодні уранці, 11 травня в акваторіях Чорного й Азовського морів не зафіксовано присутності ворожих військових кораблів. Проте активність відмічається у Середземному морі.

Про це у неділю, 11 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Російські кораблі на рейді

В Чорному та Азовському морях наразі немає російських кораблів. Натомість у Середземному морі перебувають три російські бойові судна. Одне з них є носієм крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до 8 одиниць.

Рух Керченською протокою

За останню добу прохід Керченською протокою в напрямку Чорного моря не здійснив жоден корабель. До Азовського моря пройшло п’ять суден, чотири з яких прибули з боку протоки Босфор.

Крім того, росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, яка регламентує безпеку життя на морі. Як зазначають українські військові, ворожі судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює їх відстеження у відкритому морі.

Нагадаємо, в окупованому Криму помітно зросла паніка через загрозу удару по Кримському мосту. Також ми писали, що Одеса, на думку військових експертів, залишається головною стратегічною ціллю Кремля, окупанти можуть завдати удару зненацька.