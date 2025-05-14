РФ не может восстановить поврежденные корабли из-за санкций - Рыженко

Российский флот. Фото иллюстративное: mind.ua

Россиянам не хватает запчастей для восстановления поврежденных кораблей советской постройки. Это связано с санкциями, поскольку большинство элементов этих судов экспортировались из Польши.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко в эфире марафона "Єдині новини".

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Не хватает запчастей

Такие десантные корабли как "Оленегорский горняк" и "Минск", который повредили ВСУ, были в свое время построены в Польше. Поэтому россиянам сейчас очень не хватает оборудования для этих судов. В частности это касается двигателей, РЛС, электрических систем и гидравлики. А сделать импортозамещение этой техники для РФ — очень сложная и почти невозможная сегодня задача. Поэтому немало плавсредств врагу приходится просто списывать.

"Конечно они потенциально могут заниматься каннибализмом. Например брать какую-то аппаратуру на нашем "Константине Ольшанском", который они захватили. Но много кораблей они продолжают списывать. Недавно они списали корвет такого класса, как у нас был "Тернополь", ему было уже 50 лет. Суда стареют, а заменять их немного чем есть",— говорит экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

Андрей Рыженко также добавил, что в ВМФ РФ есть проблема с комплектованием экипажей судов, поскольку за счет моряков россияне наращивали сухопутные войска.

Напомним, недавно мы писали о подробностях удара по Одесской области. А также о том, что россияне боятся выводить флот в Черное море.