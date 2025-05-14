РФ не може відновити пошкоджені кораблі через санкції - Риженко

Російський флот. Фото ілюстративне: mind.ua

Росіянам бракує запчастин для відновлення пошкоджених кораблів радянської побудови. Це пов'язано з санкціями, оскільки більшість елементів цих суден експортувалися з Польші.

Про це розповів ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко в ефірі марафону "Єдині Новини".

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Бракує запчастин

Такі десантні кораблі як "Оленєгорський горняк" та "Мінськ", який пошкодили ЗСУ, були свого часу побудовані в Польші. Тому росіянам зараз дуже бракує обладнання для цих судів. Зокрема це стосується двигунів, РЛС, електричних систем та гідравлики. А зробити імпортозаміщення цієї техніки для РФ — дуже складна та майже неможлива сьогодні задача. Тому чимало плавзасобів ворогу доводиться просто списувати.

"Звичайно вони потенційно можуть займатися канібалізмом. Наприклад брати якусь апаратуру на нашому "Костянтині Ольшанському", який вони захопили. Але багато кораблів вони продовжують списувати. Нещодавно вони списали корвет такого класу, як у нас був "Тернопіль", йому було вже 50 років. Судна старіють а заміняти їх небагато чим є", — каже ексзаступник начальника штабу ВМС Андрій Риженко.

Андрій Риженко також додав, що в ВМФ РФ є проблема з комплектуванням екіпажів суден, оскільки за рахунок моряків росіяни нарощували сухопутні війська.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подробиці удару по Одещині. А також про те, що росіяни бояться виводити флот у Чорне море.