Ракетоносители на рейде 17 мая - ситуация в Черном море

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Ситуация в морях по состоянию на сегодня выглядит спокойной вблизи украинских берегов - в Черном и Азовском морях захватчиков нет. Однако ракетоноситель с "Калибрами" до сих пор находится в Средиземном море. Кроме этого оккупанты продолжают активно использовать морское сообщение, нарушая международные правила и скрывая передвижения судов.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракетоносителей в морях

По официальным ВМС ВСУ, в Черном и Азовском морях вражеских кораблей пока нет. Впрочем, в Средиземном море присутствуют три вражеских корабля, один из которых оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до восьми единиц.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив прошло 15 судов: семь в направлении Черного моря, из которых четыре дальше отправились в Босфор, и восемь — в направлении Азовского моря, из них шесть прибыли из Босфора. Это свидетельствует о продолжении активной логистики врага.

Кроме этого Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Ее суда выключают системы автоматической идентификации, что создает угрозу безопасности на воде и делает невозможным полноценный мониторинг.

Напомним, утром 17 мая российские оккупанты атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области, есть погибшие и раненые. Также мы писали, что операторы Сил специальных операций подразделения "Баллиста" уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".