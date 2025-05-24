Ракетный удар по Одессе - погибших уже трое

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе умер еще один человек, раненный во время ракетного удара по портовой зоне. Общее количество погибших возросло до трех.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Количество жертв в Одессе возросло

Известно, что в больнице скончался 41-летний мужчина. Ранее он получил тяжелые ранения в результате баллистической атаки РФ.

"Количество жертв вчерашней атаки россиян по Одессе увеличилось. К сожалению, от полученных ранений в больнице умер 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал Олег Кипер.

Баллистическая атака на Одессе — что известно

Накануне оккупанты нанесли удар по портовой инфраструктуре города двумя баллистическими ракетами. В результате попадания было повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника. В результате атаки 40-летний сотрудник порта погиб на месте, еще 8 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Однако позже стало известно о том, что один из пострадавших ушел из жизни в больнице.

Напомним, из-за российского обстрела в одном из домов Киева выгорели квартиры. Также мы писали, что россияне вывели ракетоносители в Черное море.