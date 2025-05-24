Атака дронами по Одессе 24 мая - последствия

Ночная атака по Одессе — куда россияне ударили дронами
В ночь на 24 мая россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Часть из них попала по объектам припортовой инфраструктуры, есть повреждения.
Об этом в субботу, 24 мая, сообщила Одесская областная прокуратура.
Дроновая атака по Одессе
Прокуроры уже открыли дело по факту военного преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.
"Осмотр продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ", — написали в прокуратуре.
Чем атаковали россияне Одессу
По данным воздушного командования "Юг", удары осуществлялись ударными дронами, среди которых Shahed и другие типы. Часть из них удалось сбить силам ПВО, однако некоторые беспилотники все же достигли цели.
Силы противовоздушной обороны на юге Украины уничтожили 24 вражеских ударных дрона, еще три беспилотника потеряны с локаций. Кроме того, за прошедшие сутки было сбито шесть других БпЛА — как разведывательных, так и ударных.
Кроме дронов, россияне также применили баллистические ракеты "Искандер-М", которые запускали с временно оккупированного Крыма. По Одесской области ударили трижды — днем и вечером 23 мая.
Напомним, в Одессе умер еще один человек, раненый во время дневного ракетного удара по портовой зоне. Также мы писали, что в ночь на 24 мая Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.
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