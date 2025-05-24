Атака дронами по Одессе 24 мая - последствия

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: Social Media

В ночь на 24 мая россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Часть из них попала по объектам припортовой инфраструктуры, есть повреждения.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщила Одесская областная прокуратура.

Реклама

Читайте также:

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Дроновая атака по Одессе

Прокуроры уже открыли дело по факту военного преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

"Осмотр продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ", — написали в прокуратуре.

Чем атаковали россияне Одессу

По данным воздушного командования "Юг", удары осуществлялись ударными дронами, среди которых Shahed и другие типы. Часть из них удалось сбить силам ПВО, однако некоторые беспилотники все же достигли цели.

Количество уничтоженных целей. Фото: Воздушное командование "Юг"

Силы противовоздушной обороны на юге Украины уничтожили 24 вражеских ударных дрона, еще три беспилотника потеряны с локаций. Кроме того, за прошедшие сутки было сбито шесть других БпЛА — как разведывательных, так и ударных.

Кроме дронов, россияне также применили баллистические ракеты "Искандер-М", которые запускали с временно оккупированного Крыма. По Одесской области ударили трижды — днем и вечером 23 мая.

Напомним, в Одессе умер еще один человек, раненый во время дневного ракетного удара по портовой зоне. Также мы писали, что в ночь на 24 мая Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23.