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В Одесі пролунали потужні вибухи

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Дата публікації: 23 травня 2025 20:48
Вибухи в Одесі 23 травня — чим атакують росіяни
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Крымский ветер \ Telegram

Вибухи в Одесі зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни запустили балістичні ракети із Криму.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі пролунали близько 20:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 20:42 23 травня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск росіянами балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Одеса в укриття", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Одесі
Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, 23 травня Росія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок обстрілу є загиблі.

Одеса вибух обстріли війна в Україні війна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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