Вибухи в Одесі 23 травня — чим атакують росіяни

В Одесі пролунали потужні вибухи
Вибухи в Одесі зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни запустили балістичні ракети із Криму.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
Вибухи в Одесі пролунали близько 20:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск росіянами балістичних ракет.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Одеса в укриття", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня Росія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок обстрілу є загиблі.
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