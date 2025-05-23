Вибухи в Одесі 23 травня — чим атакують росіяни

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Крымский ветер \ Telegram

Вибухи в Одесі зараз, 23 травня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни запустили балістичні ракети із Криму.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі пролунали близько 20:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 20:42 23 травня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск росіянами балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Одеса в укриття", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, 23 травня Росія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок обстрілу є загиблі.