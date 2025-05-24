Акція "Вшануй 9:00" в Одесі до Дня Героїв та Азовсталі

Тиша, яка об’єднує — фоторепортаж з акції в Одесі до Дня Героїв
У центрі Одеси 24 травня відбулася акція "Вшануй.9:00", присвячена Дню Героїв України та подвигу захисників "Азовсталі" й Морської піхоти. Вона пройшла на перетині вулиць Європейської та Пантелеймонівської. Такі хвилини мовчання вже стали традицією для багатьох українців — символом єдності й пам’яті.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
Одеса пам'ятає
Рівно о 9:00 частина центру Одеси завмерла. На вулицях зупинились машини, пішоходи схилили голови. Учасники акції "Вшануй.9:00" вийшли на проїжджу частину з плакатами, щоб разом згадати всіх загиблих у війні та вкотре наголосити — ми пам’ятаємо.
Цього разу акцію присвятили 23 травня — Дню Героїв України. Окремо згадали оборонців "Азовсталі", які мужньо тримали оборону в Маріуполі, та морських піхотинців, чиї подвиги стали прикладом незламності.
До ініціативи долучились громадські організації "Родина Янголів Світла" та "Серця Матерів Одещини". Вони не вперше проводять подібні заходи, вкотре наголошуючи: памʼять — це теж зброя.
Хвилина мовчання в Україні
Щодня о 9:00 в усіх містах України оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання згідно з Указом Президента №143/2022. В Одесі ця традиція перетворилася на щоденну зустріч небайдужих, які не дозволяють забути, хто і за що бореться.
Нагадаємо, вчора в росіяни атакували Одесу балістикою, загинуло троє людей. Також вночі окупанти били дронами по припортовій інфраструктурі у місті.
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