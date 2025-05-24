Акция "Почти 9:00" в Одессе ко Дню Героев и Азовстали

Люди на акции "Почти.9:00". Фото: Анастасия

В центре Одессы 24 мая состоялась акция "Вшануй.9:00", посвященная Дню Героев Украины и подвигу защитников "Азовстали" и Морской пехоты. Она прошла на пересечении улиц Европейской и Пантелеймоновской. Такие минуты молчания уже стали традицией для многих украинцев — символом единства и памяти.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Люди с плакатами в руках. Фото: Анастасия

К акции "Почти.9:00" присоединились дети. Фото: Анастасия

Девушки с плакатами на акции в Одессе. Фото: Анастасия

Одесса помнит

Ровно в 9:00 часть центра Одессы замерла. На улицах остановились машины, пешеходы склонили головы. Участники акции "Почти.9:00" вышли на проезжую часть с плакатами, чтобы вместе вспомнить всех погибших в войне и еще раз подчеркнуть — мы помним.

Люди держат плакаты в руках. Фото: Анастасия

На этот раз акцию посвятили 23 мая — Дню Героев Украины. Отдельно вспомнили защитников "Азовстали", которые мужественно держали оборону в Мариуполе, и морских пехотинцев, чьи подвиги стали примером несокрушимости.

Девушка с плакатом в руках. Фото: Анастасия

Люди вышли на проезжую часть во время акции. Фото: Анастасия

К инициативе присоединились общественные организации "Семья Ангелов Света" и "Сердца Матерей Одесской области". Они не впервые проводят подобные мероприятия, в очередной раз подчеркивая: память — это тоже оружие.

Девушка держит плакат в руках во время акции "Почти.9:00". Фото: Анастасия

Девушка призывает почтить Героев тишиной. Фото: Анастасия

Минута молчания в Украине

Ежедневно в 9:00 во всех городах Украины объявляется общенациональная минута молчания согласно Указу Президента №143/2022. В Одессе эта традиция превратилась в ежедневную встречу неравнодушных, которые не позволяют забыть, кто и за что борется.

Люди держат большое знамя с призывом почтить Героев. Фото: Анастасия

Люди во время акции в Одессе. Фото: Анастасия

Напомним, вчера в россияне атаковали Одессу баллистикой, погибло три человека. Также ночью оккупанты били дронами по припортовой инфраструктуре в городе.