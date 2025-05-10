Хвилина мовчання в Одесі: фото з акції

Дівчина з плакатом у руках під час акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Уранці 10 травня в самому центрі Одеси пройшла акція "Хвилина мовчання". Рівно о 9:00 правоохоронці тимчасово перекрили частину Соборної площі, закликаючи водіїв і пішоходів зупинитися й вшанувати памʼять загиблих. Учасники акції вийшли на проїжджу частину з плакатами, щоб привернути увагу до важливості спільної памʼяті.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".

Реклама

Читайте також:

Дівчина на акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Жінка тримає плакати у руках. Фото: Наталія Михайленко

Одесити на Соборній плащі з плакатами у руках. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Одесі

Одесити зібралися разом, щоб нагадати — не забуваємо. Ті, хто випадково опинився поруч, приєднувались. Для багатьох це вже стало щоденною звичкою.

Жінка стоїть на пішохідному переході з плакатом. Фото: Наталія Михайленко

Одесити перекрили дорогу під час акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Організатори зазначають, що щоранку бачать все більше учасників. Люди зупиняються на зупинках, у кафе, на ринках. Навіть водії — зупиняють машини посеред вулиць.

Люди з плакатами у руках. Фото: Наталія Михайленко

Одесити вшанували загиблих хвилиною мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Хлопець біля фонтану тримає плакат у руках. Фото: Наталія Михайленко

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022

"Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Дівчата доєдналися до акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Люди тримають плакати та стяги у руках. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, що вчора одесити продовжували нести квіти на Алею Слави. Також ми писали, що одеські активісти поклали біля пам'ятника Олександру Пушкіну опудало, одягнене у матроску, що, ймовірно, символізує росіянина.