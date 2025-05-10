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Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували загиблих (фоторепортаж)

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Дата публікації: 10 травня 2025 11:06
Хвилина мовчання в Одесі: фото з акції
Дівчина з плакатом у руках під час акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Уранці 10 травня в самому центрі Одеси пройшла акція "Хвилина мовчання". Рівно о 9:00 правоохоронці тимчасово перекрили частину Соборної площі, закликаючи водіїв і пішоходів зупинитися й вшанувати памʼять загиблих. Учасники акції вийшли на проїжджу частину з плакатами, щоб привернути увагу до важливості спільної памʼяті.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання". 

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Одесити на Соборній плащі з плакатами у руках. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання в Одесі

Одесити зібралися разом, щоб нагадати — не забуваємо. Ті, хто випадково опинився поруч, приєднувались. Для багатьох це вже стало щоденною звичкою.

Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували Героїв (фоторепортаж) - фото 4
Жінка стоїть на пішохідному переході з плакатом. Фото: Наталія Михайленко
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Учасники акції "Хвилина мовчання" в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Організатори зазначають, що щоранку бачать все більше учасників. Люди зупиняються на зупинках, у кафе, на ринках. Навіть водії — зупиняють машини посеред вулиць.

Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували Героїв (фоторепортаж) - фото 7
Люди з плакатами у руках. Фото: Наталія Михайленко
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Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували Героїв (фоторепортаж) - фото 9
Хлопець біля фонтану тримає плакат у руках. Фото: Наталія Михайленко

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022
"Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували Героїв (фоторепортаж) - фото 10
Дівчата доєдналися до акції "Хвилина мовчання". Фото: Наталія Михайленко
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Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Наталія Михайленко
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Люди тримають плакати та стяги у руках. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, що вчора одесити продовжували нести квіти на Алею Слави. Також ми писали, що одеські активісти поклали біля пам'ятника Олександру Пушкіну опудало, одягнене у матроску, що, ймовірно, символізує росіянина.

Одеса традиції Одеська область Новини Одеси загиблі хвилина мовчання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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