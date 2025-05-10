Хвилина мовчання в Одесі: фото з акції

Хвилина тиші в Одесі — у центрі вшанували загиблих (фоторепортаж)
Уранці 10 травня в самому центрі Одеси пройшла акція "Хвилина мовчання". Рівно о 9:00 правоохоронці тимчасово перекрили частину Соборної площі, закликаючи водіїв і пішоходів зупинитися й вшанувати памʼять загиблих. Учасники акції вийшли на проїжджу частину з плакатами, щоб привернути увагу до важливості спільної памʼяті.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомили організатори акції "Хвилина мовчання".
Хвилина мовчання в Одесі
Одесити зібралися разом, щоб нагадати — не забуваємо. Ті, хто випадково опинився поруч, приєднувались. Для багатьох це вже стало щоденною звичкою.
Організатори зазначають, що щоранку бачать все більше учасників. Люди зупиняються на зупинках, у кафе, на ринках. Навіть водії — зупиняють машини посеред вулиць.
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022
"Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Нагадаємо, що вчора одесити продовжували нести квіти на Алею Слави. Також ми писали, що одеські активісти поклали біля пам'ятника Олександру Пушкіну опудало, одягнене у матроску, що, ймовірно, символізує росіянина.
Читайте Новини.LIVE!