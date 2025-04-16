Хвилина мовчання - в Одесі провели акцію, аби містяни вшанували загиблих внаслідок російської агресії

Учасниця акції на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Зупинися на хвилину і згадай загиблих героїв — під таким гаслом пройшла акція у центрі Одеси. На перехрестя вулиць Ніни Строкатої та Європейської вийшли активісти з плакатами і рівно о 9-й ранку нагадали всім городянам про щоденну хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії РФ.

Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.

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Вшанувати пам'ять

Десятки тисяч українців, як військових, так і цивільних, загинули в результаті вторгнення Росії. Організатори акції наголошують: на честь полеглих кожен з нас може виділити 60 секунд на день, аби вшанувати їх пам'ять. Оксана Шубінок, координаторка по Одесі, нагадує містянам про хвилину мовчання вже не вперше. Жінка впевнена: такі заходи необхідні для одеситів.

"Ця хвилина мовчання тільки приклад на одній вулиці. Але головне: ми хочемо нагадати про те, що ви можете просто в себе вдома встати, схилити голову на одну хвилину та згадати когось, навіть того, кого ви не знаєте. Але на жаль, в більшості з нас є знайомі, які постраждали чи загинули..." — каже Оксана Шубінок.

Оксана, координаторка акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Містяни зупинялися

Учасники акції перекрили перехрестя та за допомогою табличок нагадували водіям авто на дорозі про хвилину мовчання. Деякі з автомобілістів приєдналися до акції, вийшли з авто та схилили голови, висловлюючи таким чином повагу до загиблих.

Одеситка на акції. Фото: Новини.LIVE

Вшануй полеглих. Фото: Новини.LIVE

Жінка на перехресті. Фото: Новини.LIVE

Додамо, згідно з указом президента, вшанування пам'яті оголошується кожен день о 9-й ранку в усіх містах України. Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний обстріл Одеси. А також про червоні лінії для України.