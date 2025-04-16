Минута молчания - в Одессе провели акцию, чтобы горожане почтили погибших в результате российской агрессии

Участница акции на дороге. Фото: Новини.LIVE

Остановись на минуту и ​​вспомни погибших героев — под таким лозунгом прошла акция в центре Одессы. На перекресток улиц Нины Строкатой и Европейской вышли активисты с плакатами и ровно в 9 утра напомнили всем горожанам о ежедневной минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии РФ.

Об этом журналисты Новини.LIVE сообщают с места событий.

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Почтить память

Десятки тысяч украинцев, как военных, так и гражданских, погибли в результате вторжения России. Организаторы акции отмечают: в честь павших каждый из нас может выделить 60 секунд в день, чтобы почтить их память. Оксана Шубинок, координатор по Одессе, напоминает горожанам о минуте молчания уже не в первый раз. Женщина уверена: такие мероприятия необходимы для одесситов.

"Эта минута молчания только пример на одной улице. Но главное: мы хотим напомнить о том, что вы можете просто у себя дома встать, склонить голову на одну минуту и вспомнить кого-то, даже того кого вы не знаете. Но к сожалению, у большинства из нас есть знакомые, которые постаждали или погибли ... " — говорит Оксана Шубинок.

Оксана, координатор акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Горожане останавливались

Участники акции перекрыли перекресток и с помощью табличек напоминали водителям авто на дороге о минуте молчания. Некоторые автомобилисты присоединились к акции, вышли из авто и склонили головы, выражая таким образом уважение к погибшим.

Одесситка на акции. Фото: Новини.LIVE

Почтение погибших. Фото: Новини.LIVE

Женщина на перекрестке. Фото: Новини.LIVE

Добавим, согласно указу президента, чествование памяти объявляется каждый день в 9 утра во всех городах Украины. Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Напомним, недавно мы писали о ночном обстреле Одессы. А также о красных линиях для Украины.