Реакція Зеленського на слова Віткоффа про окуповані українські землі

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву міжнародного представника Віткоффа, який припустив можливість дипломатичних перемовин щодо майбутнього п’яти тимчасово окупованих українських територій. Глава держави наголосив, що будь-яке питання щодо українських земель має вирішуватись виключно народом України.

Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу в Одесі.

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Коментуючи можливі дипломатичні ініціативи, що передбачають поступки у питанні територій, Зеленський чітко дав зрозуміти: долю України вирішують не за закритими дверима. І жодні зовнішні ініціативи, які ставлять під сумнів нашу територіальну цілісність, не будуть прийняті без думки українським суспільством.

"Усі території належать унітарній державі Україна. Тому, знов-таки, про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії — визнавати будь-які території тимчасово окуповані як неукраїнські, а російські", — зазначив Президент Володимир Зеленський.

Поки спецпредставник адміністрації Дональда Трампа Джеймс Віткофф припустив можливість обговорення статусу п’яти окупованих територій у рамках потенційних мирних домовленостей. Президент підкреслив, що будь-які спроби легітимізувати анексію частини українських територій — навіть заради досягнення тимчасового миру — є неприйнятними для українського суспільства.

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