Реакція Зеленського на слова Віткоффа про окуповані українські землі

Червоні лінії України — відповідь Зеленського на заяву США
Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву міжнародного представника Віткоффа, який припустив можливість дипломатичних перемовин щодо майбутнього п’яти тимчасово окупованих українських територій. Глава держави наголосив, що будь-яке питання щодо українських земель має вирішуватись виключно народом України.
Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу в Одесі.
Майбутнє територій
Коментуючи можливі дипломатичні ініціативи, що передбачають поступки у питанні територій, Зеленський чітко дав зрозуміти: долю України вирішують не за закритими дверима. І жодні зовнішні ініціативи, які ставлять під сумнів нашу територіальну цілісність, не будуть прийняті без думки українським суспільством.
"Усі території належать унітарній державі Україна. Тому, знов-таки, про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії — визнавати будь-які території тимчасово окуповані як неукраїнські, а російські", — зазначив Президент Володимир Зеленський.
Поки спецпредставник адміністрації Дональда Трампа Джеймс Віткофф припустив можливість обговорення статусу п’яти окупованих територій у рамках потенційних мирних домовленостей. Президент підкреслив, що будь-які спроби легітимізувати анексію частини українських територій — навіть заради досягнення тимчасового миру — є неприйнятними для українського суспільства.
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