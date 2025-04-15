Реакция Зеленского на слова Виткоффа об оккупированных украинских землях

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление международного представителя Уиткоффа, который допустил возможность дипломатических переговоров относительно будущего пяти временно оккупированных украинских территорий. Глава государства подчеркнул, что любой вопрос относительно украинских земель должен решаться исключительно народом Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга в Одессе.

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Комментируя возможные дипломатические инициативы, предусматривающие уступки в вопросе территорий, Зеленский четко дал понять: судьбу Украины решают не за закрытыми дверями. И никакие внешние инициативы, которые ставят под сомнение нашу территориальную целостность, не будут приняты без мнения украинским обществом.

"Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому, опять-таки, о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские", — отметил Владимир Зеленский.

В то время, как спецпредставитель администрации Дональда Трампа Джеймс Уиткофф допустил возможность обсуждения статуса пяти оккупированных территорий в рамках потенциальных мирных договоренностей. Президент подчеркнул, что любые попытки легитимизировать аннексию части украинских территорий — даже ради достижения временного мира — являются неприемлемыми для украинского общества.

Ранее мы писали, что Россия игнорирует перемирие ударами по Украине. А также, о том Зеленский и Рютте посетили военный госпиталь в Одессе.