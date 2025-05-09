Одесити 9 травня поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави

Вічний вогонь. Фото: Новини.LIVE

Незважаючи на те, що день пам'яті та примирення був ще учора, одесити ще і сьогодні продовжують нести квіти на Алею Слави. У багатьох містян пращури загинули під час Другої світової, тому люди охоче та не стримуючи сліз, ділилися згадками про своїх родичів.

Про те як відбувалося покладання квітів бачили журналісти Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Покладання квітів

Батько чоловіка Тетяни брав участь в операції зі звільнення Одеса від румунів у 1944 році. Жінка каже: та війна не оминула жодну сім'ю, тому пам'ять загиблих у боротьбі із нацизмом необхідно шанувати.

"Батько мого чоловіка звільняв Одесу та дійшов до Відня. А мій дядя був льотчиком та загинув. Другий дядя в 1941 році потрапив у полон та зник без вісті. Треба пам'ятати людей які воювали за Україну та які перемогли ворога", — каже Тетяна.

Тетяна, шанує пам'ять. Фото: Новини.LIVE

Різні тюльпани. Фото: Новини.LIVE

Жінка з квітами. Фото: Новини.LIVE

Люди згадували батьків

Наталя Сергіївна сьогодні не може утримати сліз. Адже жінка згадує свого батька, який пішов на фронт ще на початку вторгнення, у 1941 році. Був поранений на війні, але вижив, вилікувався та дійшов до Берліна.

"Дань пам'яті ми повинні віддавати і пам'ятати це все життя. Мій батько пройшов всю війну із початку і до Берліна, був контужений, але після поранення пішов далі воювати, бити фашистів", — каже Наталя Сергіївна.

Наталя Сергіївна, не стримує сліз. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятник Невідомому матросу. Фото: Новини.LIVE

Люди несуть квіти. Фото: Новини.LIVE

Усі хочуть миру

Марина відвідує Аллею Слави кожен рік. Сьогодні вона прийшла зі своєю донькою, Маргаритою. Жінка каже: діти не повинні бачити жахи війни, і головне, про що ми всі зараз можемо мріяти — щоб над Україною знову засяяло чисте небо. Щоб зупинились безглузді смерті та обстріли.

"У мене воювали 2 дідуся. Один з них був у званні майора та дійшов до Берліна. Це пам'ять про загиблих за чисте небо. Ми були у різних містах і там також відмічають день перемоги. І всі хочуть миру. Ми сподіваємось, що і зараз мир прийде на Україну, аби діти не бачили більше війну", — каже Марина.

Одесити поклали тисячі квітів до обеліску на Аллеї Слави та до пам'ятних табличок на честь загиблих партизан. Без букетів не лишилося жодної мармурової дошки.

Марина з донькою. Фото: Новини.LIVE

Вздовж аллеї. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля табличок. Фото: Новини.LIVE

День пам'яті

Нагадаємо, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, "день перемоги" був перейменований та "день пам'яті та примирення по загиблим у Другій Світовій" та перенесений з 9 на 8 травня. Сьогодні ж, в нашій країні відзначають День Європи, який запровадили у 2023 році. Це свято присвячене ідеї миру та єдності на континенті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заходи безпеки 8 та 9 травня в Одесі. А також про день пам'яті та примирення.