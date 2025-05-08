Сегодня и завтра, 8 и 9 мая в Одессе полиция введет усиленные меры безопасности в связи с днями памяти

Квыты положили. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Сегодня и завтра, 8 и 9 мая в Одессе полиция введет усиленные меры безопасности. Связано это с днем памяти по погибшим во время Второй мировой войны и Днем Европы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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В дни памяти по погибшим во Второй мировой войне в полиции напоминают о законодательных нормах, за нарушение которых граждан могут привлечь к юридической ответственности:

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изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты;

коллаборационная деятельность;

пропаганда войны;

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда соответствующих тоталитарных режимов;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Добавим, распространение коммунистической символики наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. А за оправдание вооруженной злости РФ можно получить до 2 лет исправительных работ.

Кроме этого, полицейские обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Правила военного положения

Не стоит также забывать о правилах военного положения. Не соблюдение их также может повлечь за собой ответственность:

продавать и использовать пиротехнические средства, в частности фейерверки, хлопушки и петарды;

распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других запрещенных законом местах, находиться в общественных местах в пьяном виде,

носить огнестрельное и холодное оружие без предусмотренного законом разрешения, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства;

передвигаться по улицам после 24 до 5 часов, кроме случаев необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

"Не забывайте, что всегда при себе надо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", — говорится в сообщении правоохранителей.

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Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности, которые вводили 10 апреля. А также о том, когда одесситы вспоминают погибших во Второй мировой.