Сегодня и завтра, 8 и 9 мая в Одессе полиция введет усиленные меры безопасности в связи с днями памяти

Символика под запретом — Одесская полиция напомнила о законе
Сегодня и завтра, 8 и 9 мая в Одессе полиция введет усиленные меры безопасности. Связано это с днем памяти по погибшим во время Второй мировой войны и Днем Европы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Полиция предупреждает
В дни памяти по погибшим во Второй мировой войне в полиции напоминают о законодательных нормах, за нарушение которых граждан могут привлечь к юридической ответственности:
- изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты;
- коллаборационная деятельность;
- пропаганда войны;
- изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда соответствующих тоталитарных режимов;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Добавим, распространение коммунистической символики наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. А за оправдание вооруженной злости РФ можно получить до 2 лет исправительных работ.
Кроме этого, полицейские обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Правила военного положения
Не стоит также забывать о правилах военного положения. Не соблюдение их также может повлечь за собой ответственность:
- продавать и использовать пиротехнические средства, в частности фейерверки, хлопушки и петарды;
- распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других запрещенных законом местах, находиться в общественных местах в пьяном виде,
- носить огнестрельное и холодное оружие без предусмотренного законом разрешения, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства;
- передвигаться по улицам после 24 до 5 часов, кроме случаев необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги.
"Не забывайте, что всегда при себе надо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", — говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности, которые вводили 10 апреля. А также о том, когда одесситы вспоминают погибших во Второй мировой.
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