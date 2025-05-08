Одесский национальный медицинский университет. Фото: Одесский национальный медицинский университет

За 2024 год заработная плата некоторых ректоров одесских вузов увеличились в несколько раз. А доходы главы медицинского университета Валерия Запорожана побили все рекорды и составили 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщают журналисты Центра публичных расследований.

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Самый высокий доход среди одесских ректоров задекларировал Валерий Запорожан (ОНМедУ) — 2,2 миллиона гривен. Сюда вошли зарплата, пенсия, наследство и полмиллиона гривен от продажи авто Lexus RX-450H. В 2023-м его доход был втрое меньше — 723 тысячи гривен. На втором месте оказался Анатолий Ковров (ОГАСА) с 1 миллионом гривен дохода, который вырос на 280 тысяч гривен по сравнению с прошлым годом. На третьей позиции — Сергей Руденко (ОНМУ), который заработал 920 тысяч гривен.

Доходы ректоров. Инфографика: Центр публичных расследований

Другие ректоры

Геннадий Оборский (Одесская политехника) задекларировал 890 тысяч гривен, Анатолий Ковалев (ОНЭУ) и Андрей Красножон (педуниверситет) — по 870 тысяч. Олег Тодощак (юракадемия) — 740 тысяч гривен. На последнем месте оказалась Лариса Иванченкова (ОНТУ) — 610 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о жилищной субсидии для одесситов. А также о том, сколько зарабатывают чиновники города.