Премії та виплати топпосадовцям Одеси 2024

Будівля Одеської міської ради. Фото ілюстративне: ОМР

Поки українці рахують копійки на комуналку, одеські топпосадовці отримують щедрі премії, дорогі подарунки й десятки тисяч гривень на "оздоровлення" та покращення побуту. У деяких депутатів та заступників міського голови доходи за рік навіть подвоїлись.

Про це повідомляє видання Центр публічних розслідувань (ЦПР).

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Оздоровлення — у подарунок

Згідно з аналітикою ЦПР, торік мінімум семеро одеських посадовців отримали допомогу на оздоровлення. Найбільше — 72 тисячі гривень — віцемер Олександр Філатов. Його колеги Павло Вугельман, Ігор Коваль та Валерій Сілін також не залишились без бонусів — отримали від 68 до 70 тисяч гривень. А ось мер Одеси, за даними журналістів, залишився без допомоги.

Допомога топчиновникам. Фото: ЦПР

Комфорт понад усе

Журналісти ЦПР пишуть, що матеріальну допомогу на покращення побуту в Одесі отримали шестеро чиновників. Найбільше — 74 тисячі — дісталося Ганні Поздняковій. І це попри те, що у власності посадовиці вже є квартира, офіс і ще одна безплатна квартира для користування. Її деякі колеги також отримали від 54 до 70 тисяч гривень кожен.

Щедрі премії — щомісяця

У 2024 році премії стали майже звичними для одеських топчиновників. Найбільше — понад пів мільйона гривень — отримали заступники мера Валерій Сілін та Олександр Філатов. Міський голова Геннадій Труханов також отримував премії, які склали понад 424 тисячі гривень за рік. Деякі чиновники отримували премії навіть двічі на місяць.

Подвоїли доходи

Окрім цього, посадовці міськради та ОДА подвоїли свій річний дохід. Так, Валерій Сілін отримав на руки майже 900 тисяч гривень. Трохи менше отримав Геннадій Труханов — 883 тисячі, а також Олександр Філатов — 863 тисячі.

Інфографіка заробітних плат топчиновників Одеси. Фото: ЦПР

Зазначимо, що деякі посадовці володіють криптовалютою, зберігають значні готівкові кошти та задекларували предмети розкоші — від шуб і коштовностей до колекційних годинників та сумочок люксових брендів.

Нагадаємо, ми писали, хто в СРСР заробляв найбільше. Також повідомляли, що військовослужбовці ЗСУ, які проходять строкову службу, отримують удвічі більше грошей, ніж курсанти.