Премии и выплаты топ-чиновникам Одессы 2024

Здание Одесского городского совета. Фото иллюстративное: ОГС

Пока украинцы считают копейки на коммуналку, одесские топ-чиновники получают щедрые премии, дорогие подарки и десятки тысяч гривен на "оздоровление" и улучшение быта. У некоторых депутатов и заместителей мэра доходы за год даже удвоились.

Об этом сообщает издание Центр публичных расследований (ЦПР).

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Согласно аналитике ЦПР, в прошлом году минимум семь одесских чиновников получили помощь на оздоровление. Больше всего — 72 тысячи гривен — вице-мэр Александр Филатов. Его коллеги Павел Вугельман, Игорь Коваль и Валерий Силин также не остались без бонусов — получили от 68 до 70 тысяч гривен. А вот мэр Одессы, по данным журналистов, остался без помощи.

Помощь топ-чиновникам. Фото: ЦПР

Комфорт превыше всего

Журналисты ЦПР пишут, что материальную помощь на улучшение быта в Одессе получили шестеро чиновников. Больше всего — 74 тысячи — досталось Анне Поздняковой. И это несмотря на то, что в собственности чиновницы уже есть квартира, офис и еще одна бесплатная квартира для пользования. Некоторые ее коллеги также получили от 54 до 70 тысяч гривен каждый.

Щедрые премии - ежемесячно

В 2024 году премии стали почти привычными для одесских топ-чиновников. Больше всего — более полумиллиона гривен — получили заместители мэра Валерий Силин и Александр Филатов. Городской голова Геннадий Труханов также получал премии, которые составили более 424 тысяч гривен за год. Некоторые чиновники получали премии даже дважды в месяц.

Удвоили доходы

Кроме этого, чиновники горсовета и ОГА удвоили свой годовой доход. Так, Валерий Силин получил на руки почти 900 тысяч гривен. Чуть меньше получил Геннадий Труханов — 883 тысячи, а также Александр Филатов — 863 тысячи.

Инфографика заработных плат топ-чиновников Одессы. Фото: ЦПР

Отметим, что некоторые чиновники владеют криптовалютой, хранят значительные наличные средства и задекларировали предметы роскоши — от шуб и драгоценностей до коллекционных часов и сумочек люксовых брендов.

Напомним, мы писали, кто в СССР зарабатывал больше всех. Также сообщали, что военнослужащие ВСУ, которые проходят срочную службу, получают вдвое больше денег, чем курсанты.