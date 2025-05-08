За 2024 рік заробітна плата деяких ректорів одеських ВНЗ збільшились у декілька разів.

Одеський національний медичний університет. Фото: Одеський національний медичний університет

За 2024 рік заробітна плата деяких ректорів одеських ВНЗ збільшились у декілька рази. А доходи очільника медичного університету Валерія Запорожана побили всі рекорди та склали 2,2 мільйони гривень.

Про це повідомляють журналісти Центру публічних розслідувань.

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Топ-3 ректорів за доходами

Найвищий дохід серед одеських ректорів задекларував Валерій Запорожан (ОНМедУ) — 2,2 мільйона гривень. Сюди увійшли зарплата, пенсія, спадщина та пів мільйона гривень від продажу авто Lexus RX-450H. У 2023-му його дохід був утричі менший — 723 тисячі гривень. На другому місці опинився Анатолій Ковров (ОДАБА) з 1 мільйоном гривень доходу, який зріс на 280 тисяч гривень порівняно з минулим роком. На третій позиції — Сергій Руденко (ОНМУ), який заробив 920 тисяч гривень.

Доходи ректорів. Інфографіка: Центр публічних розслідувань

Інші ректори

Геннадій Оборський (Одеська політехніка) задекларував 890 тисяч гривень, Анатолій Ковальов (ОНЕУ) та Андрій Красножон (педуніверситет) — по 870 тисяч. Олег Тодощак (юракадемія) — 740 тисяч гривень. На останньому місці опинилася Лариса Іванченкова (ОНТУ) — 610 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про житлову субсидію для одеситів. А також про те, скільки заробляють чиновники міста.