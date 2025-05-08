Сьогодні та завтра, 8 і 9 травня в Одесі поліція запровадить посилені заходи безпеки у зв'язку з днями пам'яті

Квыти поклали. Фото ілюстартивне: Новини.LIVE

Сьогодні та завтра, 8 і 9 травня в Одесі поліція запровадить посилені заходи безпеки. Пов'язано це з днем пам'яті по загиблих під час Другої світової війни та Днем Європи.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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У дні пам'яті по загиблим у Другій світовій війні у поліції нагадують про законодавчі норми, за порушення яких громадян можуть притягнути до юридичної відповідальності:

виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки;

колабораційна діяльність;

пропаганда війни;

виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда відповідних тоталітарних режимів;

виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Додамо, поширення комуністичної символіки карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. А за виправдання збройної агресії РФ можна отримати до 2 років виправних робіт.

Окрім цього, поліцейські звертаються до громадян із проханням дотримуватися заходів безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Правила воєнного стану

Не варто також забувати про правила воєнного стану. Не дотримання їх також може потягнути за собою відповідальність:

продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;

розпивати алкогольні та слабоалкогольні напої на вулицях, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, перебувати в громадських місцях у п'яному вигляді,

носити вогнепальну та холодну зброю без передбаченого законом дозволу, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої;

пересуватися вулицями після 24-ї до 5-ї години, крім випадків необхідності пройти в укриття під час повітряної тривоги.

"Не забувайте, що завжди при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заходи безпеки, що впроваджували 10 квітня. А також про те, коли одесити згадують загиблих у Другій світовій.