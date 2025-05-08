Одесситы почтили память погибших во время Второй Мировой войны и возложили цветы у памятника Неизвестному матросу

Цветы на Аллее Славы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня отмечают День памяти и примирения, сотни одесситов и гостей города пришли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы и почтить погибших во Второй Мировой. Ужасная война не обошла стороной ни одну семью в нашем городе, поэтому люди у памятника Неизвестному матросу иногда не сдерживали слез.

Как одесситы почтили память передают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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День памяти

Одесситы, которые пришли возложить цветы в память по погибшим, вспоминали предков, которые погибли во время Второй мировой. Галина Викторовна делиться, когда началась война, все мужчины из ее семьи ушли на фронт, из 5 вернулся только один.

"У моей матери было 5 братьев, 4 из них погибли на войне. Остался только старший, который был контужен еще в Первой мировой, он был известным врачом. И после смерти братьев взял их детей к себе на воспитание", — говорит Галина Викторовна.

Галина Викторовна, возложила цветы. Фото: Новини.LIVE

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

Чиновники возложили цветы. Фото: Новини.LIVE

Ветераны вспоминают войну

Светлана Петровна Холопова во время Второй мировой обороняла водонасосную станцию в Беляевке. Благодаря этой женщине и многим другим защитникам города, Одесса в те тяжелые дни была с питьевой водой. Большинство ее побратимов убили немецкие оккупанты.

"Во время войны я была в Беляевке. Там мы сохранили водокачку. Наши ребята, герои, все они погибли. Лежат в братской могиле. Их расстреляли возле арки Жанны Лябурб. На допросах они ничего немцам не говорили",— говорит Светлана Петровна.

Светлана Петровна, ветеран. Фото: Новини.LIVE

Возле Вечного огня. Фото: Новини.LIVE

Цветы одесситов. Фото: Новини.LIVE

О войне во время войны

К сожалению, война и в эти дни продолжает уносить жизни людей. На Аллею Славы сегодня приходили и переселенцы из регионов, которые больше всего страдают от обстрелов. Ирина — переселенка из Харькова. Женщина говорит: эти ужасы забыть невозможно.

"Это было страшно: сидеть в погребе, бояться выйти на улицу. Это было ужасно. Но нам помогли выехать, теперь мы живем в Бельгии", — говорит Ирина.

Ирина, переселенка. Фото: Новини.LIVE

Цветы возле Вечного огня. Фото: Новини.LIVEE

Вечный огонь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесситы возложили цветы не только к бессмертному огню, но и к могилам погибших партизан на Аллее Славы. Кроме того, память павших во время Второй Мировой почтили и на Западном кладбище.

Цветы Молодцову-Бадаеву. Фото: Новини.LIVE

Западное кладбище. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности в городе сегодня. А также о том, когда одесситы чтят память погибших.