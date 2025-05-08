Одесити вшанували пам'ять загиблих під час Другої Світової війни та поклали квіти біля пам'ятника Невідомому матросу

Квіти на Аллеї Слави. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні відзначають День пам'яті та примирення, сотні одеситів та гостей міста прийшли на Аллею Слави, аби покласти квіти та вшанувати загиблих у Другій Світовій. Жахлива війна не обійшла осторонь жодну родину у нашому місті, тому люди біля пам'ятника Невідомому матросу іноді не стримували сліз.

Як одесити вшанували пам'ять передають журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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День пам'яті

Одесити, які прийшли покласти квіти в пам'ять по загиблих, згадували пращурів, які загинули під час Другої світової. Галина Вікторівна ділитися, коли почалася війна, всі чоловіки з її родини пішли на фронт, з 5 повернувся тільки один.

"У моїй матері було 5 братів, 4 з них загинули на війні. Залишився лише старший, який був контужений ще у Першій світовій, він був відомим лікарем. І після смерті братів взяв їх дітей до себе на виховання", — каже Галина Вікторівна.

Галина Вікторівна, поклала квіти. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Чиновники поклали квіти. Фото: Новини.LIVE

Ветерани згадують війну

Світлана Петрівна Холопова під час Другої світової боронила водонасосну станцію в Біляївці. Завдяки цій жінці та багатьом іншим захисникам міста, Одеса у ті важкі дні була з питною водою. Більшість її побратимів вбили німецькі окупанти.

"Під час війни я була у Біляївці. Там ми зберегли водокачку. Наші хлопці, герої, всі вони загинули. Лежать у братській могилі. Їх розстріляли біля арки Жанни Лябурб. На допитах вони нічого німцям не казали", — каже Світлана Петрівна.

Світлана Петрівна, ветеран. Фото: Новини.LIVE

Біля Вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Квіти одеситів. Фото: Новини.LIVE

Про війну під час війни

На жаль, війна і у ці дні продовжує уносити життя людей. На Аллею Слави сьогодні приходили й переселенці з регіонів, які більше за все потерпають від обстрілів. Ірина — переселенка з Харкова. Жінка каже: жахи війни забути неможливо.

"Це було страшно: сидіти у погребі, боятися вийти на вулицю. Це було жахливо. Але нам допомогли виїхати, тепер ми живемо у Бельгії", — каже Ірина.

Ірина, переселенка. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля Вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Вічний вогонь в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити поклали квіти не тільки до безсмертного вогню, а й до могил загиблих партизан на Аллеї Слави. Крім того, пам'ять полеглих під час Другої Світової вшанували і на Західному цвинтарі.

Квіти Молодцову-Бадаєву. Фото: Новини.LIVE

Західний цвинтар. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заходи безпеки в місті сьогодні. А також про те, коли одесити вшановують пам'ять загиблих.