Одесситы 9 мая возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы

9 мая в Одессе — Аллея Славы утопает в цветах
Несмотря на то, что день памяти и примирения был еще вчера, одесситы еще и сегодня продолжают нести цветы на Аллею Славы. У многих горожан предки погибли во время Второй мировой, поэтому люди охотно и не сдерживая слез, делились воспоминаниями о своих родственниках.
О том как происходило возложение цветов видели журналисты Новини.LIVE.
Возложение цветов
Отец мужа Татьяны участвовал в операции по освобождению Одесса от румын в 1944 году. Женщина говорит: та война не обошла ни одну семью, поэтому память погибших в борьбе с нацизмом необходимо чтить.
"Отец моего мужа освобождал Одессу и дошел до Вены. А мой дядя был летчиком и погиб. Второй дядя в 1941 году попал в плен и пропал без вести. Надо помнить людей, которые воевали за Украину и которые победили врага", — говорит Татьяна.
Люди вспоминали родителей
Наталья Сергеевна сегодня не может удержать слез. Ведь женщина вспоминает своего отца, который ушел на фронт еще в начале вторжения, в 1941 году. Был ранен на войне, но выжил, вылечился и дошел до Берлина.
"Дань памяти мы должны отдавать и помнить это всю жизнь. Мой отец прошел всю войну с начала и до Берлина, был контужен, но после ранения пошел дальше воевать, бить фашистов",— говорит Наталья Сергеевна.
Все хотят мира
Марина посещает Аллею Славы каждый год. Сегодня она пришла со своей дочерью Маргаритой. Женщина говорит: дети не должны видеть ужасы войны, и главное, о чем мы все сейчас можем мечтать — чтобы над Украиной снова засияло чистое небо. Чтобы остановились бессмысленные смерти и обстрелы.
"У меня воевали 2 дедушки. Один из них был в звании майора и дошел до Берлина. Это память о погибших за чистое небо. Мы были в разных городах, и там также отмечают день победы. И все хотят мира. Мы надеемся, что и сейчас мир придет на Украину, чтобы дети не видели больше войну", — говорит Марина.
Одесситы возложили тысячи цветов к обелиску на Аллее Славы и к памятным табличкам в честь погибших партизан. Без букетов не осталось ни одной мраморной доски.
День памяти
Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, "день победы" был переименован и "день памяти и примирения по погибшим во Второй Мировой" и перенесен с 9 на 8 мая. Сегодня же в нашей стране отмечают День Европы, который был введен в 2023 году. Этот праздник посвящен идее мира и единства на континенте.
Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности 8 и 9 мая в Одессе. А также о дне памяти и примирения.
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