Одесситы 9 мая возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы

Вечный огонь. Новини.LIVE

Несмотря на то, что день памяти и примирения был еще вчера, одесситы еще и сегодня продолжают нести цветы на Аллею Славы. У многих горожан предки погибли во время Второй мировой, поэтому люди охотно и не сдерживая слез, делились воспоминаниями о своих родственниках.

О том как происходило возложение цветов видели журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Возложение цветов

Отец мужа Татьяны участвовал в операции по освобождению Одесса от румын в 1944 году. Женщина говорит: та война не обошла ни одну семью, поэтому память погибших в борьбе с нацизмом необходимо чтить.

"Отец моего мужа освобождал Одессу и дошел до Вены. А мой дядя был летчиком и погиб. Второй дядя в 1941 году попал в плен и пропал без вести. Надо помнить людей, которые воевали за Украину и которые победили врага", — говорит Татьяна.

Татьяна чтит память. Фото: Новини.LIVE

Различные тюльпаны. Фото: Новини.LIVE

Женщина с цветами. Фото: Новини.LIVE

Люди вспоминали родителей

Наталья Сергеевна сегодня не может удержать слез. Ведь женщина вспоминает своего отца, который ушел на фронт еще в начале вторжения, в 1941 году. Был ранен на войне, но выжил, вылечился и дошел до Берлина.

"Дань памяти мы должны отдавать и помнить это всю жизнь. Мой отец прошел всю войну с начала и до Берлина, был контужен, но после ранения пошел дальше воевать, бить фашистов",— говорит Наталья Сергеевна.

Наталья Сергеевна не сдерживает слез. Фото: Новини.LIVE

Памятник Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

Люди несут цветы. Фото: Новини.LIVE

Все хотят мира

Марина посещает Аллею Славы каждый год. Сегодня она пришла со своей дочерью Маргаритой. Женщина говорит: дети не должны видеть ужасы войны, и главное, о чем мы все сейчас можем мечтать — чтобы над Украиной снова засияло чистое небо. Чтобы остановились бессмысленные смерти и обстрелы.

"У меня воевали 2 дедушки. Один из них был в звании майора и дошел до Берлина. Это память о погибших за чистое небо. Мы были в разных городах, и там также отмечают день победы. И все хотят мира. Мы надеемся, что и сейчас мир придет на Украину, чтобы дети не видели больше войну", — говорит Марина.

Одесситы возложили тысячи цветов к обелиску на Аллее Славы и к памятным табличкам в честь погибших партизан. Без букетов не осталось ни одной мраморной доски.

Марина с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Вдоль аллеи. Фото: Новини.LIVE

Цветы возле табличек. Фото: Новини.LIVE

День памяти

Напомним, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, "день победы" был переименован и "день памяти и примирения по погибшим во Второй Мировой" и перенесен с 9 на 8 мая. Сегодня же в нашей стране отмечают День Европы, который был введен в 2023 году. Этот праздник посвящен идее мира и единства на континенте.

Напомним, недавно мы писали о мерах безопасности 8 и 9 мая в Одессе. А также о дне памяти и примирения.