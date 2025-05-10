Минута молчания в Одессе: фото с акции

Девушка с плакатом в руках во время акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Утром 10 мая в самом центре Одессы прошла акция "Минута молчания". Ровно в 9:00 правоохранители временно перекрыли часть Соборной площади, призывая водителей и пешеходов остановиться и почтить память погибших. Участники акции вышли на проезжую часть с плакатами, чтобы привлечь внимание к важности общей памяти.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщили организаторы акции "Минута молчания".

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Девушка на акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Женщина держит плакаты в руках. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы на Соборной плащи с плакатами в руках. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Одессе

Одесситы собрались вместе, чтобы напомнить — не забываем. Те, кто случайно оказался рядом, присоединялись. Для многих это уже стало ежедневной привычкой.

Женщина стоит на пешеходном переходе с плакатом. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы перекрыли дорогу во время акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Участники акции "Минута молчания" в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Организаторы отмечают, что каждое утро видят все больше участников. Люди останавливаются на остановках, в кафе, на рынках. Даже водители — останавливают машины посреди улиц.

Люди с плакатами в руках. Фото: Наталья Михайленко

Одесситы почтили погибших минутой молчания. Фото: Наталья Михайленко

Парень возле фонтана держит плакат в руках. Фото: Наталья Михайленко

Добавим, почтение памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022

"Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Девушки присоединились к акции "Минута молчания". Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Люди держат плакаты и знамена в руках. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, что вчера одесситы продолжали нести цветы на Аллею Славы. Также мы писали, что одесские активисты положили возле памятника Александру Пушкину чучело, одетое в матроску, что, вероятно, символизирует россиянина.