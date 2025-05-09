Під Пушкіним, біля мерії, одеські активісти поклали опудало та облили червоною рідиною

Опудало активістів. Фото: соцмережі

В Одесі активісти влаштували акцію біля пам'ятника Пушкіну коло мерії. Невідомі поклали під п'єдестал опудало та облили його червоною фарбою.

Фото з вуличним перформансом виклали активісти ГО "Робимо вам нерви".

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Акція біля мерії

Одеські активісти поклали біля пам'ятника Олександру Пушкіну опудало, одягнене у матроску, що, ймовірно, символізує росіянина. Голова його загорнута у радянський прапор із серпом та молотом. Після чого невідомі облили ляльку червоною рідиною, схожою на кров.

"Форма — різна, дух — один. Сьогодні вата святкує перемогу одного тоталітарного режиму над іншим. Перемогу для совєтів, повторне увʼязнення для українців. P.S. Пушкін-х***кін дуже зрадів зустрічі з онуком", — йдеться у повідомленні активістів.

Опудало біля Пушкіна. Фото: соцмережі

Перформанс активістів. Фото: соцмережі

Біля опудала активісти залишили картонки, на яких написано: "Перемога для росіян — ув'язнення для українців", та "9 травня — звільнення від нацистів, не від радянського та російського міту про велику вітчизняну".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про декомунізацію таблички пам'ятника Малиновському. А також про те, як невідомі "повісили" пам'ятник Пушкіну.