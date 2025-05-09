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Активисты в Одессе показали россиян — перформанс у Пушкина

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Дата публикации 9 мая 2025 15:50
Под Пушкиным, возле мэрии, одесские активисты положили чучело и облили красной жидкостью
Чучело активистов. Фото: соцсети

В Одессе активисты устроили акцию у памятника Пушкину возле мэрии. Неизвестные положили под пьедестал чучело и облили его красной краской.

Фото с уличным перфомансом выложили активисты ОО "Делаем вам нервы".

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Акция возле мэрии

Одесские активисты положили возле памятника Александру Пушкину чучело, одетое в матроску, что вероятно символизирует россиянина. Голова его завернута в советский флаг с серпом и молотом. После чего неизвестные облили куклу красной жидкостью, похожей на кровь.

"Форма — разная, дух — один. Сегодня вата празднует победу одного тоталитарного режима над другим. Победу для советов, повторное заключение для украинцев. P.S. Пушкин-х***кин очень обрадовался встрече с внуком", — говорится в сообщении активистов.

В Одессе активисты положили чучело под памятник Пушкину - фото 1
Чучело возле Пушкина. Фото: соцсети
В Одессе активисты положили чучело под памятник Пушкину - фото 2
Перформанс активистов. Фото: соцсети

Около чучела активисты оставили картонки, на которых написано: "Победа для россиян — заключение для украинцев", и "9 мая — освобождение от нацистов, не от советского и российского мифов о великой отечественной".

Напомним, недавно мы писали о декоммунизации таблички памятника Малиновскому. А также о том, как неизвестные "повесили" памятник Пушкину.

Одесса шизофрения акция активисты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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