Знесення пам'ятника маршалу Малиновському в Одесі - декомунізація

Пам'ятник Малиновському. Фото: Фотопланета

В Одесі вночі невідомі активісти демонтували табличку з пам'ятника маршалу Родіону Малиновському. Цей об'єкт підпав під закон про декомунізацію, однак рішення щодо зняття таблички чиновники так і не прийняли.

Відео з демонтажем шириться соцмережами.

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Демонтаж таблички

На відео, яке шириться соцмережами можна побачити, як невідомі у масках знімають табличку з пам'ятника радянському маршалу Родіону Малиновському. Зробити це мала Одеська міська рада ще раніше, оскільки табличка підпала про закон щодо декомунізації.

"Невідомі патріоти навели лад на памʼятнику Малиновському до "дня пабєди". Продовжують справу Демʼяна. Сама табличка підпадала під закон про декомунізацію", — пишуть активісти ГО "Робимо вам нерви" у соцмережі.

Додамо, пам'ятник не вперше піддається нападам. У квітні цього року невідомі розмалювали цю табличку, написавши на ній слова "окупант" та літеру "Z".

Що відомо про маршала Малиновського

Родіон Малиновський народився 22 листопада 1898 року в Одесі. Ветеран Першої Світової та Громадянської війн. На початку Другої світової на посаді генерала був призначений командувачем Південного фронту. У 1944 став маршалом та командував операцією з вибиття румунських військ з Одеси. А у 1945-му зіграв вирішальну роль у розгромі Квантунської армії. Двічі був героєм Радянського Союзу. Пішов з життя у лікарні у 1967-му від раку підшлункової залози.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як невідомі "повісили" пам'ятник Пушкіну. А також про знесення пам'ятника Максиму Горькому.