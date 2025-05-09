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Из-за непогоды в Одессе 20 трамвай сегодня можно не ждать

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Дата публикации 9 мая 2025 09:49
Трамвайный маршрут №20 в Одессе приостановил движение в направлении Хаджибеевского лимана.
20 трамвай. Фото иллюстративное: traffic.od

Из-за проливного дождя в Одессе поднялся уровень воды в некоторых районах. В результате трамвайный маршрут №20 приостановил движение в направлении Хаджибеевского лимана.

Об этом сообщили в мэрии.

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В результате погодных условий поднялся уровень воды вдоль трамвайных путей по маршруту трамвая № 20, который следует от Херсонского сквера до Хаджибеевского лимана. Вагоны пока не курсируют, однако для пассажиров на это направление запустили автобус. Кроме того, по техническим причинам приостановлено движение трамваев №3,5,21 и 28. На месте работает ремонтная бригада.

Из-за поднятия воды трамвай №20 в Одессе приостановил движение - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Трамвайные вагоны вернутся на этот маршрут после завершения непогоды и спада уровня воды. Добавим, стоимость проезда в общественном транспорте города составляет 15 гривен. В маршрутных такси — 20.

Напомним, недавно мы писали об изменениях в маршрутах движения 5 и 28 трамваев. А также о гуманитарных автобусах, которые скоро запустят.

Одесса вода Новости Одессы дождь трамвай
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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