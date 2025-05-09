Трамвайний маршрут №20 в Одесі призупинив рух у напрямку Хаджибеєвського лиману.

Через негоду в Одесі 20 трамвай сьогодні можна не чекати
Через проливний дощ в Одесі піднявся рівень води у деяких районах. В результаті трамвайний маршрут №20 призупинив рух у напрямку Хаджибеєвського лиману.
Про це повідомили у мерії.
Трамвай призупинено
Внаслідок погодних умов піднявся рівень води вздовж трамвайних колій по маршруту трамваю № 20, який прямує від Херсонського скверу до Хаджибеєвського лиману. Вагони наразі не курсують, однак для пасажирів на цей напрямок запустили автобус.
Трамвайні вагони повернуться на цей маршрут після завершення негоди та спаду рівня води. Додамо, вартість проїзду у громадському транспорті міста становить 15 гривень. У маршрутних таксі — 20.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни в маршрутах руху 5 та 28 трамваїв. А також про гуманітарні автобуси, які скоро запустять.
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