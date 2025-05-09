Трамвайний маршрут №20 в Одесі призупинив рух у напрямку Хаджибеєвського лиману.

20 трамвай. Фото ілюстративне: traffic.od

Через проливний дощ в Одесі піднявся рівень води у деяких районах. В результаті трамвайний маршрут №20 призупинив рух у напрямку Хаджибеєвського лиману.

Про це повідомили у мерії.

Реклама

Читайте також:

Трамвай призупинено

Внаслідок погодних умов піднявся рівень води вздовж трамвайних колій по маршруту трамваю № 20, який прямує від Херсонського скверу до Хаджибеєвського лиману. Вагони наразі не курсують, однак для пасажирів на цей напрямок запустили автобус.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Трамвайні вагони повернуться на цей маршрут після завершення негоди та спаду рівня води. Додамо, вартість проїзду у громадському транспорті міста становить 15 гривень. У маршрутних таксі — 20.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміни в маршрутах руху 5 та 28 трамваїв. А також про гуманітарні автобуси, які скоро запустять.