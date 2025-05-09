Снос памятника маршалу Малиновскому в Одессе - декоммунизация

Памятник Малиновскому. Фото: Фотопланета

В Одессе ночью неизвестные активисты демонтировали табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому. Этот объект подпал под закон о декоммунизации, однако решение о снятии таблички чиновники так и не приняли.

Видео с демонтажем распространяется по соцсетям.

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Демонтаж таблички

На видео, которое распространяется по соцсетям можно увидеть, как неизвестные в масках снимают табличку с памятника советскому маршалу Родиону Малиновскому. Сделать это должен был Одесский городской совет еще раньше, поскольку табличка подпала под закон о декоммунизации.

"Неизвестные патриоты навели порядок на памятнике Малиновскому к "дню победы". Продолжают дело Демьяна. Сама табличка подпадала под закон о декоммунизации",— пишут активисты ОО "Делаем вам нервы" в соцсети.

Добавим, памятник не впервые подвергается нападениям. В апреле этого года неизвестные разрисовали эту табличку, написав на ней слова "оккупант" и букву "Z".

Что известно о маршале Малиновском

Родион Малиновский родился 22 ноября 1898 года в Одессе. Ветеран Первой Мировой и Гражданской войн. В начале Второй мировой в должности генерала был назначен командующим Южного фронта. В 1944 стал маршалом и командовал операцией по выбиванию румынских войск из Одессы. А в 1945-м сыграл решающую роль в разгроме Квантунской армии. Дважды был героем Советского Союза. Ушел из жизни в больнице в 1967-м от рака поджелудочной железы.

Напомним, недавно мы писали о том, как неизвестные "повесили" памятник Пушкину. А также о сносе памятника Максиму Горькому.