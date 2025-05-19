Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса У селах поблизу Одеси майже добу не буде води — деталі

У селах поблизу Одеси майже добу не буде води — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 19:45
Відключення води в Одеській області - які села залишаться без постачання
Вода у баклажці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 20 травня, у кількох населених пунктах поблизу Одеси не буде води. Причини — проведення ремонтних робіт на мережах. Водопостачання обіцяють повернути до вечора, проте терміни можуть змінюватися, виходячи зі складнощів, з якими доведеться зіткнутися.

Про це  повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:

В кого відключать воду

Через проведення аварійних ремонтних робіт води завтра не буде у наступних населених пунктах:

  • с.Крижанівка,
  • с.Ліски,
  • с.Фонтанка,
  • ТРЦ "Рів’єра",
  • с.Вапнярка,
  • с.Нова Дофінівка,
  • смт. Чорноморське 1, 2.

Обмеження водопостачання буде діяти з 00:10 до 23:30. 

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує  за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Частина Одещини завтра залишитсья без води — кому приготуватись - фото 1
Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок

Дізнатися про поточну ситуацію із водопостачанням можна цілодобово за номерами для довідок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155

Дізнатися про час робіт можна також на сторінці водопостачальника "Інфоксводоканал".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /