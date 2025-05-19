Відключення води в Одеській області - які села залишаться без постачання

Вода у баклажці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 20 травня, у кількох населених пунктах поблизу Одеси не буде води. Причини — проведення ремонтних робіт на мережах. Водопостачання обіцяють повернути до вечора, проте терміни можуть змінюватися, виходячи зі складнощів, з якими доведеться зіткнутися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення аварійних ремонтних робіт води завтра не буде у наступних населених пунктах:

с.Крижанівка,

с.Ліски,

с.Фонтанка,

ТРЦ "Рів’єра",

с.Вапнярка,

с.Нова Дофінівка,

смт. Чорноморське 1, 2.

Обмеження водопостачання буде діяти з 00:10 до 23:30.

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок

Дізнатися про поточну ситуацію із водопостачанням можна цілодобово за номерами для довідок:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Дізнатися про час робіт можна також на сторінці водопостачальника "Інфоксводоканал".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.