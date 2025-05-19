Відключення води в Одеській області - які села залишаться без постачання

У селах поблизу Одеси майже добу не буде води — деталі
Завтра, 20 травня, у кількох населених пунктах поблизу Одеси не буде води. Причини — проведення ремонтних робіт на мережах. Водопостачання обіцяють повернути до вечора, проте терміни можуть змінюватися, виходячи зі складнощів, з якими доведеться зіткнутися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого відключать воду
Через проведення аварійних ремонтних робіт води завтра не буде у наступних населених пунктах:
- с.Крижанівка,
- с.Ліски,
- с.Фонтанка,
- ТРЦ "Рів’єра",
- с.Вапнярка,
- с.Нова Дофінівка,
- смт. Чорноморське 1, 2.
Обмеження водопостачання буде діяти з 00:10 до 23:30.
"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефони для довідок
Дізнатися про поточну ситуацію із водопостачанням можна цілодобово за номерами для довідок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Дізнатися про час робіт можна також на сторінці водопостачальника "Інфоксводоканал".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.
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