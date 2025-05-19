Незаконна газова заправки. Фото: ДАБК

В Одесі виявили незаконно встановлені газові модулі для заправки авто. Їхні власники не змогли показати жодних дозвільних документів, тому депутати направили запити до ДСНС та служби розвитку торгівлі.

Про це повідомив очільник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

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Незаконні газові заправки

Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю було проведено комісійні обстеження. В результаті перевірки, у травні 2025 року зафіксовано два факта незаконного встановлення газових модулів для заправки:

Семена Палія, 125Б — модуль для заправки автомобілів газовим моторним паливом, розміщений на парковці біля торговельного центру;

Небесної Сотні, 103 — на території автостоянки навпроти заводу "Зонт".

"Попри загрози воєнного часу та атаки безпілотників, в Одесі з'явилися незаконні газові заправки. На жаль, не нове явище для міста, і викликає обурення, що ці вибухонебезпечні об’єкти встановлюють у місцях масового перебування людей, створюючи додаткові загрози", — йдеться у повідомленні очільника Управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександра Авдєєва.

Незаконний модуль. Фото: ДАБК

Незаконна заправка. Фото: ДАБК

Без паспортів та документів

Перевірка також з'ясувала, що ці модулі працюють без жодних дозвільних документів. Зокрема, їх власники не пред'явили:

рішень Одеської міської ради щодо передачі земельних ділянок у власність чи користування;

паспорти прив’язки тимчасових споруд;

дозволи на порушення благоустрою;

інформацію про дозвільні документи або прийняття в експлуатацію завершених будівельних робіт.

Тому ДАБК направила запити до Муніципальної служби розвитку торгівлі та до Головного управління ДСНС України в Одеській області — щодо можливого віднесення модулів до об’єктів підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про голову сільради, який продавав дозволи. А також про конфлікт через табличку в Одесі.