Незаконная газовая заправки. Фото: ГАСК

В Одессе обнаружили незаконно установленные газовые модули для заправки авто. Их владельцы не смогли показать никаких разрешительных документов, поэтому депутаты направили запросы в ГСЧС и службу развития торговли.

Об этом сообщил руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

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Незаконные газовые заправки

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля были проведены комиссионные обследования. В результате проверки, в мае 2025 года зафиксировано два факта незаконной установки газовых модулей для заправки:

Семена Палия, 125Б — модуль для заправки автомобилей газовым моторным топливом, размещенный на парковке возле торгового центра;

Небесной Сотни, 103 — на территории автостоянки напротив завода "Зонт".

"Несмотря на угрозы военного времени и атаки беспилотников, в Одессе появились незаконные газовые заправки. К сожалению, не новое явление для города, и вызывает возмущение, что эти взрывоопасные объекты устанавливают в местах массового пребывания людей, создавая дополнительные угрозы", — говорится в сообщении руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева.

Незаконный модуль. Фото: ГАСК

Незаконная заправка. Фото: ГАСК

Без паспортов и документов

Проверка также выяснила, что эти модули работают без всяких разрешительных документов. В частности, их владельцы не предъявили:

решений Одесского городского совета о передаче земельных участков в собственность или пользование;

паспорта привязки временных сооружений;

разрешения на нарушение благоустройства;

информацию о разрешительных документах или принятии в эксплуатацию завершенных строительных работ.

Поэтому ГАСК направила запросы в Муниципальную службу развития торговли и в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области — относительно возможного отнесения модулей к объектам повышенной опасности.

Напомним, недавно мы писали о главе сельсовета, который продавал разрешения. А также о конфликте из-за таблички в Одессе.