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Нелегальные газовые заправки в Одессе — результаты проверки

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Дата публикации 19 мая 2025 18:35
В Одессе обнаружили незаконно установленные газовые модули для заправки авто.
Незаконная газовая заправки. Фото: ГАСК

В Одессе обнаружили незаконно установленные газовые модули для заправки авто. Их владельцы не смогли показать никаких разрешительных документов, поэтому депутаты направили запросы в ГСЧС и службу развития торговли.

Об этом сообщил руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

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Незаконные газовые заправки

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля были проведены комиссионные обследования. В результате проверки, в мае 2025 года зафиксировано два факта незаконной установки газовых модулей для заправки:

  • Семена Палия, 125Б — модуль для заправки автомобилей газовым моторным топливом, размещенный на парковке возле торгового центра;
  • Небесной Сотни, 103 — на территории автостоянки напротив завода "Зонт".

"Несмотря на угрозы военного времени и атаки беспилотников, в Одессе появились незаконные газовые заправки. К сожалению, не новое явление для города, и вызывает возмущение, что эти взрывоопасные объекты устанавливают в местах массового пребывания людей, создавая дополнительные угрозы", — говорится в сообщении руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева.

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Незаконный модуль. Фото: ГАСК
Возможно, это изображение 1 человек, силосная яма и текст
Незаконная заправка. Фото: ГАСК

Без паспортов и документов

Проверка также выяснила, что эти модули работают без всяких разрешительных документов. В частности, их владельцы не предъявили:

  • решений Одесского городского совета о передаче земельных участков в собственность или пользование;
  • паспорта привязки временных сооружений;
  • разрешения на нарушение благоустройства;
  • информацию о разрешительных документах или принятии в эксплуатацию завершенных строительных работ.

Поэтому ГАСК направила запросы в Муниципальную службу развития торговли и в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области — относительно возможного отнесения модулей к объектам повышенной опасности.

Напомним, недавно мы писали о главе сельсовета, который продавал разрешения. А также о конфликте из-за таблички в Одессе.

Одесса газ городской совет Новости Одессы проверки
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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