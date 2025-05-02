Посадовця Подільської селищної ради Одещини підозрюють в одержанні хабара за розміщення заправки

Затримання посадовця. Фото: Одеська обласна прокуратура.

На Одещині голову Подільської селищної ради викрили на одержанні 2500 дол США за дозвіл на розміщення газової заправки. Фігуранту загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, посадовець отримав від підприємця 2500 доларів США за сприяння у розміщенні автомобільної газової заправної станції на території громади. За ці кошти він обіцяв організувати ухвалення відповідного рішення виконавчим комітетом селищної ради та видачу паспорта прив’язки споруди. Фігуранта затримали після передачі бізнесмену дозвільних документів та одержання другої частини хабара. Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Яке покарання загрожує

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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