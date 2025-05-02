Батька сбитої працівницею поліції дівчинки доставили в ТЦК, але там в нього стався гіпертонічний удар

Працівник ТЦК. Фото: скриншот

Чоловік прийшов у поліцію після того, як його доньку збила поліцейська у Татарбунарах. Однак був практично одразу відправлений до ТЦК. У територіальному центрі комплектування йому стало погано і швидкою його відвезли до лікарні, куди за ним прийшли військові.

Про це повідомила мати збитої дівчинки Тетяна Коновалюк у соцмережі та виклала відео.

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Конфлікт з ТЦК

Мати дівчинки, яку збила на пішохідному переході у Татарбунарах поліцейська, Тетяна Коновалюк, поскаржилася на дії правоохоронців. Так у своєму посту на фейсбуці жінка написала, що її чоловік після аварії прийшов до поліцейської дільниці, щоб написати заяву. Проте на місце прибули співробітники ТЦК та відвезли його. Вже в терцентрі комплектування у чоловіка стався гіпертонічний криз. Оскільки він має проблеми з серцем, швидка доставила пацієнта до лікарні. Але вже наступного дня до медустанови навідалися співробітники ТЦК, щоб знову її затримати.

"Близько першої ночі його швидкою допомогою було доставлено до лікарні. Протягом ночі проводили відповідні медичні процедури та заходи щодо виходу з гіпертонічної кризи. А зранку під дверима вже в палату прийшли співробітники ТЦК та наряд з поліції, щоб знову його силоміць доставити до ТЦК", — пише Тетяна Коновалюк у соцмережі.

Офіційно дану ситуацію ще не коментували ні в поліції, ні в ТЦК.

Пост Тетяни Коновалюк. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про миколаївського ділка, який пропонував вирішити проблему з ТЦК. А також про чоловіка який не прийшов за повісткою.