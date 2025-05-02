Отца сбитой сотрудницей полиции девочки доставили в ТЦК, но там у него случился гипертонический удар

Работник ТЦК. Фото: скриншот

Мужчина пришел в полицию после того, как его дочь сбила полицейская в Татарбунарах. Однако был практически сразу отправлен в ТЦК. В территориальном центре комплектования ему стало плохо, и на скорой его отвезли в больницу, куда за ним пришли военные.

Об этом сообщила мать сбитой девочки Татьяна Коновалюк в соцсети и выложила видео.

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Конфликт с ТЦК

Мать девочки, которую сбила на пешеходном переходе в Татарбунарах полицейская, Татьяна Коновалюк, пожаловалась на действия правоохранителей. Так, в своем посте на фейсбуке женщина написала, что ее муж после аварии пришел в полицейский участок, чтобы написать заявление. Однако на место прибыли сотрудники ТЦК и увезли его. Уже в терцентре комплектования у мужчины произошел гипертонический криз. Поскольку он имеет проблемы с сердцем, скорая доставила пациента в больницу. Но уже на следующий день в медучреждение наведались сотрудники ТЦК, чтобы снова его задержать.

"Около часа ночи он был доставлен скорой помощью в больницу. В течение ночи проводили соответствующие медицинские процедуры и мероприятия по выходу из гипертонического криза. А утром под дверью уже в палату пришли сотрудники ТЦК и наряд из полиции, чтобы снова его силой доставить в ТЦК", — пишет Татьяна Коновалюк в соцсети.

Официально данную ситуацию еще не комментировали ни в полиции, ни в ТЦК.

Пост Татьяны Коновалюк. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о николаевском дельце, который предлагал решить проблему с ТЦК. А также о мужчине, который не пришел по повестке.