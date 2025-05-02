Чиновника Подольского поселкового совета Одесской области подозревают в получении взятки за размещение заправки

Задержание чиновника. Фото: Одесская областная прокуратура.

В Одесской области главу Подольского поселкового совета разоблачили на получении 2 500 долларов США за разрешение на размещение газовой заправки. Фигуранту грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, чиновник получил от предпринимателя 2 500 долларов США за содействие в размещении автомобильной газовой заправочной станции на территории громады. За эти средства он обещал организовать принятие соответствующего решения исполнительным комитетом поселкового совета и выдачу паспорта привязки сооружения. Фигуранта задержали после передачи бизнесмену разрешительных документов и получения второй части взятки. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Какое наказание грозит

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая заказала брата за 20 тысяч гривен. А также о жителе Одесской области, который предложил деньги пограничнику