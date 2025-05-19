Прогноз погоди в Одесі та області на завтра, 20 травня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 травня, Одесу та область очікує хмарна погода з тимчасовими проясненнями. Місцями прогнозують невеликі дощі та пориви прохолодного північно-західного вітру 9—14 метрів/секунду.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура вночі в Одесі очікується на рівні +9 — +11°C, а вдень дещо потеплішає — від 17 до 19 °C. На узбережжі Чорного моря синоптики обіцяють помітне хвилювання та невеликий підойом рівня води.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Погода в області

На автошляхах міста і області прогнозують ясну видимість. Однак гідрометцентр попереджає й про середній рівень пожежної небезпеки. Крім того,чікується хмарна погода з проясненнями. Ймовірні короткочасні дощі. Вітер Північно-західний 9 — 14 м./с.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відчутне потепління сьогодні. А також про те, що сьогодні ввечері очікуються дощі.