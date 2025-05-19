Прогноз погоды в Одессе и области на завтра, 20 мая

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 мая, Одессу и область ожидает облачная погода с временными прояснениями. Местами прогнозируют небольшие дожди и порывы прохладного северо-западного ветра 9-14 метров/секунду.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура ночью в Одессе ожидается на уровне +9 — +11°C, а днем несколько потеплеет — от 17 до 19 °C. На побережье Черного моря синоптики обещают заметное волнение и небольшой подъем уровня воды.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Погода в области

На автодорогах города и области прогнозируют ясную видимость. Однако гидрометцентр предупреждает и о среднем уровне пожарной опасности. Кроме того, ожидается облачная погода с прояснениями. Вероятны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 9 — 14 м./с.

Напомним, недавно мы писали об ощутимом потеплении сегодня. А также о том, что сегодня вечером ожидаются дожди.