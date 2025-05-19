Акція в Одесі н честь першої згадки про місто у літописах

Початок акції. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні відбулася святкова акція на честь першої згадки Одеси в літописах. Учасники пройшлися ходою від Парку Шевченка вздовж центра міста, аби популяризувати історію краю, що звільнена від імперських наративів.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Перша згадка про місто

Населений пункт на місці сучасної Одеси вперше згадувався у праці польського історика Яна Длугоша. Це було 19 травня 1415 року. Тому активісти наполягають на тому, що саме сьогодні треба відмічати день нашого міста.

"Чим більше ми це будемо популяризувати, тим більше місто буде готове до зміни дня заснування Одеси. Але очікуємо якогось рішення в юридичній площині для того щоб ця дата однією з пам'ятних дат. Оскільки про ніяке заснування у 1794 році мова не йдеться", — каже організаторка акції Катерина Мусієнко.

Катерина Мусієнко, організаторка. Фото: Новини.LIVE

Учасники у парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції пройшлися ходою від Парку Шевченка центром містад до вулиці Торгової. Марія сьогодні долучилася до святкування дня міста у вишиванці. Дівчина каже: вивчати історію без імперских стереотипів вкрай важливо сьогодні для одеситів.

"Коли вчилася я у нас був предмет "Одесазнавство" на котрому ми прославляли Катерину. Це є брехнею та неправдою, цього не має бути. Знаня іторії — ключ до того, щоб не повторювати її помилок",— впевнена Марія.

Марія, згадує школу. Фото: Новини.LIVE

Патріотична хода. Фото: Новини.LIVE

Новий підхід до минулого

Напередодні святкування активісти організували освітницькі лекції з історії краю. Діана, менеджерка фестивалю "Одесі 610" каже: людей на ній було менше ніж на святкуванні, тому науковий підхід до вивчення свого минулого необхідно постійно популяризувати.

"Наш край переплітає в собі багато різних культур, а не лише російську. Сьогодні в нас вже пройшла 1 лекція на Торговій. Прийшло небагато людей, але цікавіть до таких заходів є, і це головне", — каже Діана.

Діана, вбачає необхідність у популяризації історії. Фото: Новини.LIVE

Хода на мосту. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Олена Михальченко долучилася до святкування, оскільки впевнена: російські наративи необхідно викорінювати. Тільки так ми зможемо повернути свою ідентичність, яку намагалися стерти протягом кількох віків.

"Прийшов час викорінювань усі імперські наративи та повертатися до своєї ідентичності. Не відвертатися від неї а навпаки занурюватися, вивчати історію, щою позбавитися того, що вже не є актуальним", — вважає Олена.

Олена, долучилася до акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE

Хода у центрі. Фото: Новини.LIVE

Новий день міста

У праці польського історика Яна Длугоша, що датована 1415 роком, згадується порт Коцюбіїв, який існував на території сучасної Одеси. На думку сучасних фахівців поселення на території нашого міста було засноване ще до того, та існувало безперервно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нову традицію у День вишиванки. А також про святкування Дня матері.