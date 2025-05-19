Акция в Одессе в честь первого упоминания о городе в летописях

Начало акции. Фото: Новини.LIVE

Сегодня состоялась праздничная акция в честь первого упоминания Одессы в летописях. Участники прошлись шествием от Парка Шевченко вдоль центра города, чтобы популяризировать настоящую историю края.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Первое упоминание о городе

Поселение Коцюбиев на месте современной Одессы впервые упоминался в труде польского историка Яна Длугоша. Это было 19 мая 1415 года. Поэтому активисты настаивают на том, что именно сегодня надо отмечать день нашего города.

"Чем больше мы это будем популяризировать, тем больше город будет готов к изменению дня основания Одессы. Но ожидаем какого-то решения в юридической плоскости для того чтобы эта дата одной из памятных дат. Поскольку ни о каком основании в 1794 году речь не идет", — говорит организатор акции Екатерина Мусиенко.

Екатерина Мусиенко, организатор акции. Фото: Новини.LIVE

Участники в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Участники акции прошлись шествием от Парка Шевченко по центру города до улицы Торговой. Мария сегодня присоединилась к празднованию дня города в вышиванке. Девушка говорит: изучать историю без имперских стереотипов крайне важно сегодня для одесситов.

"Когда училась я у нас был предмет "Одессоведение" на котором мы прославляли Екатерину. Это ложь и неправда, этого не должно быть. Знание истории — ключ к тому, чтобы не повторять ее ошибок",— уверена Мария.

Мария, вспоминает школу. Фото: Новини.LIVE

Патриотическое шествие. Фото: Новини.LIVE

Новый подход к прошлому

Накануне празднования активисты организовали образовательные лекции по истории края. Диана, менеджер фестиваля "Одессе 610" говорит: людей на ней было меньше чем на праздновании, поэтому научный подход к изучению своего прошлого необходимо постоянно популяризировать.

"Наш край переплетает в себе много разных культур, а не только русскую. Сегодня у нас уже прошла 1 лекция на Торговой. Пришло немного людей, но интерес к таким мероприятиям есть, и это главное", — говорит Диана.

Диана, видит необходимость в популяризации истории. Фото: Новини.LIVE

Шествие на мосту. Фото: Новини.LIVE

Участники акции на дороге. Фото: Новини.LIVE

Елена Михальченко присоединилась к празднованию, поскольку уверена: российские нарративы необходимо искоренять. Только так мы сможем вернуть свою идентичность, которую пытались стереть в течение нескольких веков.

"Пришло время искоренять все имперские нарративы и возвращаться к своей идентичности. Не отворачиваться от нее а наоборот погружаться, изучать историю, чтобы избавиться от того, что уже не является актуальным", — считает Елена.

Елена, присоединилась к акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции. Фото: Новини.LIVE

Шествие в центре. Фото: Новини.LIVE

Новый день города

В труде польского историка Яна Длугоша, датированном 1415 годом, упоминается порт Коцюбиев, который существовал на территории современной Одессы. По мнению современных специалистов поселение на территории нашего города было основано еще до этого упоминания, и существовало непрерывно.

Напомним, недавно мы писали о новой традиции в День вышиванки. А также о праздновании Дня матери.