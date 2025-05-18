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Завтра в Одесі зміниться погода — що прогнозують синоптики

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Дата публікації: 18 травня 2025 16:48
Погода в Одесі 19 травня — прогноз на понеділок
Жінка з чоловіком гуляють в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 травня, в Одесі очікується відчутне потепління. Протягом дня температура сягне +20 °C, а ввечері залишатиметься комфортною. Втім, синоптики прогнозують вдень короткочасну грозу. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Зранку температура буде близько +12 °C, без опадів, а вдень повітря прогріється до +20 °C, що вже нагадує про початок літа. Вітер протягом доби буде помірним — до 6–8 м/с, місцями можливі пориви до 17 м/с. 

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Ввечері стовпчик термометра опуститься до +17 °C, можливий легкий дощ, але загалом погода буде комфортною для прогулянок.

Сонце зійде о 05:18, а заховається за обрій о 20:28 — тривалість світлового дня складе понад 15 годин.

Завтра в Одесі зміниться погода — що прогнозують синоптики - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі місцями невеликий дощ.
  • Вдень помірний дощ, гроза.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. 
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +17...+22 °С.
Завтра в Одесі зміниться погода — що прогнозують синоптики - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня, синоптики прогнозують в Одеському регіоні значний дощ. Також ми повідомляли, що біля узбережжя Одеси військові моряки виявили та знищили чергову ворожу міну.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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