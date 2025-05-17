Погода в Одесі 18 травня — чи буде дощ та яка температура

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 18 травня, одеситів чекає переважно хмарний, але теплий день. Суттєвих опадів не прогнозують, однак небо залишатиметься похмурим до вечора. Температура повітря поступово підвищуватиметься впродовж доби, вітер — помірний.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Зранку буде прохолодно — близько +10 °C, відчуватиметься як +9°C. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 754 мм рт. ст., вологість висока — до 85%.

Вдень повітря прогріється до комфортних +17°C. Істотних опадів синоптики не прогнозують — максимум 0,1–0,2 мм за добу. Вітер північно-західний, 6–7 м/с, що додасть відчуття свіжості, але без сильних поривів.

Увечері температура залишиться стабільною, близько +17°C, без значних змін.

Середина травня тішить одеситів тривалістю світлового дня: сонце зійде о 05:19 і зайде о 20:27 — понад 15 годин світла.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вранці та вдень місцями помірний дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі у ніч проти 18 травня. Також ми писали про циклон над Україною, який і зумовлює дощову погоду.