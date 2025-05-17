Погода в Одесі 18 травня — чи буде дощ та яка температура

Позасмагати на пляжі не вдасться — погода в Одесі завтра
Завтра, 18 травня, одеситів чекає переважно хмарний, але теплий день. Суттєвих опадів не прогнозують, однак небо залишатиметься похмурим до вечора. Температура повітря поступово підвищуватиметься впродовж доби, вітер — помірний.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Зранку буде прохолодно — близько +10 °C, відчуватиметься як +9°C. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 754 мм рт. ст., вологість висока — до 85%.
Вдень повітря прогріється до комфортних +17°C. Істотних опадів синоптики не прогнозують — максимум 0,1–0,2 мм за добу. Вітер північно-західний, 6–7 м/с, що додасть відчуття свіжості, але без сильних поривів.
Увечері температура залишиться стабільною, близько +17°C, без значних змін.
Середина травня тішить одеситів тривалістю світлового дня: сонце зійде о 05:19 і зайде о 20:27 — понад 15 годин світла.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вранці та вдень місцями помірний дощ.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °С, вдень +16...+21 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі у ніч проти 18 травня. Також ми писали про циклон над Україною, який і зумовлює дощову погоду.
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