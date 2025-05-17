Погода в Одессе 18 мая - будет ли дождь и какая температура

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 18 мая, одесситов ждет преимущественно облачный, но теплый день. Существенных осадков не прогнозируют, однако небо будет оставаться пасмурным до вечера. Температура воздуха постепенно будет повышаться в течение суток, ветер — умеренный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Утром будет прохладно — около +10 °C, будет ощущаться как +9°C. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, около 754 мм рт. ст., влажность высокая — до 85%.

Днем воздух прогреется до комфортных +17°C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют — максимум 0,1-0,2 мм за сутки. Ветер северо-западный, 6-7 м/с, что придаст ощущение свежести, но без сильных порывов.

Вечером температура останется стабильной, около +17°C, без значительных изменений.

Середина мая радует одесситов продолжительностью светового дня: солнце взойдет в 05:19 и зайдет в 20:27 — более 15 часов света.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Утром и днем местами умеренный дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10 °С, днем +16...+21 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, жителей Одессы и области предупреждают о желтом уровне опасности на побережье в ночь на 18 мая. Также мы писали о циклоне над Украиной, который и обуславливает дождливую погоду.