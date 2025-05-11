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Синоптики попереджають про різке похолодання в Одесі завтра

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Дата публікації: 11 травня 2025 16:45
Погода в Одесі 12 травня: холод, дощ і вітер
Жінка йде під парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситам варто готуватися до справжньої весняної прохолоди. У понеділок, 12 травня, температура вдень не підніметься вище +9 °C, а вранці буде ще холодніше. Очікуються дощі та поривчастий вітер — без теплого одягу не обійтись. Попри середину травня, погода більше схожа на ранню весну.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Нічна температура становитиме +9 °C з вологістю до 77% і слабким вітром до 2 м/с та сильним дощем. Уже зранку похолодає до +8 °C, а відчуватиметься як +7 °C. Також можливі опади, а вітер посилиться до 6 м/с.

Удень буде лише +9 °C, при вітрі 7 м/с і вологості 84%. Увечері трохи тепліше — до +11 °C, але відчуватиметься як +10 °C. Вітер залишиться поривчастим.

Сонце зійде о 05:26, а зайде о 20:20 — світловий день триватиме майже 15 годин. Проте сонця буде мало: через хмарність день здаватиметься ще похмурішим.

Синоптики попереджають про різке похолодання в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +4...+9 °С, вдень +12.. +17 °С. 
  • На автошляхах області вночі видимість під час дощу 2-4 км. 
Синоптики попереджають про різке похолодання в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Одесі на тиждень

Додамо, що з 10 по 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.

Весна на паузі — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 3
Графік дощів на Одещині. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів 

Нагадаємо, в Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови, адже у ніч проти понеділка, 12 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Також ми раніше писали, що температура повітря впродовж травня змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників. 

Одеса Одеська область весна синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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