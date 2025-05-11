Погода в Одесі 12 травня: холод, дощ і вітер

Жінка йде під парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситам варто готуватися до справжньої весняної прохолоди. У понеділок, 12 травня, температура вдень не підніметься вище +9 °C, а вранці буде ще холодніше. Очікуються дощі та поривчастий вітер — без теплого одягу не обійтись. Попри середину травня, погода більше схожа на ранню весну.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Нічна температура становитиме +9 °C з вологістю до 77% і слабким вітром до 2 м/с та сильним дощем. Уже зранку похолодає до +8 °C, а відчуватиметься як +7 °C. Також можливі опади, а вітер посилиться до 6 м/с.

Удень буде лише +9 °C, при вітрі 7 м/с і вологості 84%. Увечері трохи тепліше — до +11 °C, але відчуватиметься як +10 °C. Вітер залишиться поривчастим.

Сонце зійде о 05:26, а зайде о 20:20 — світловий день триватиме майже 15 годин. Проте сонця буде мало: через хмарність день здаватиметься ще похмурішим.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі помірний дощ, місцями значний, вдень невеликий дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +12.. +17 °С.

На автошляхах області вночі видимість під час дощу 2-4 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

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Додамо, що з 10 по 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.

Графік дощів на Одещині. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, в Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови, адже у ніч проти понеділка, 12 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Також ми раніше писали, що температура повітря впродовж травня змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників.