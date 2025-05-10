Прогноз погоди в Одесі на неділю

Люди сидять біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 11 травня, одеситам варто приготуватися до похолодання. Сонце з’являтиметься рідко, а вечір обіцяє вологу погоду. Тож варто захопити із собою куртку та парасольку — весна цього дня трохи сховається за хмарами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вночі температура опуститься до +9 °C, а через вітер у 6 м/с відчуватиметься як +8 °C. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст., вологість — 66%.

Вранці ситуація не зміниться — ті ж +9 °C, легший вітер 4 м/с, але вологість зросте до 79%, тиск трохи знизиться до 757 мм. Опадів не прогнозується.

Удень стане трохи тепліше — повітря прогріється до +15 °C, але очікувати сонячного тепла не варто. Хоч вітру буде лише 3 м/с, небо залишиться хмарним, а вологість — на рівні 65%.

Найбільші зміни — ввечері. Температура знизиться до +14 °C, а ймовірність опадів зросте до 40%. Можливий дощ обсягом до 1,2 мм. Вітер посилиться до 5 м/с, атмосферний тиск знизиться до 756 мм.

Сонце зійде о 05:27, а зайде о 20:18. Загальна тривалість світлового дня — майже 15 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +4...+9 °С, вдень +12...+17 °С, місцями до +22 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Одесі на тиждень

Додамо, що з 10 по 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.

Графік дощів на Одещині. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, погода в Україні завтра буде з дощами, а у нічні години є ймовірність заморозків на ґрунті. Також ми повідомляли, що травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим: температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників.