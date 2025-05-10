Прогноз погоды в Одессе на воскресенье

Люди сидят возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 мая, одесситам стоит приготовиться к похолоданию. Солнце будет появляться редко, а вечер обещает влажную погоду. Поэтому стоит захватить с собой куртку и зонтик — весна в этот день немного спрячется за облаками.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура опустится до +9 °C, а из-за ветра в 6 м/с будет ощущаться как +8 °C. Атмосферное давление 758 мм рт. ст., влажность — 66%.

Утром ситуация не изменится — те же +9 °C, более легкий ветер 4 м/с, но влажность вырастет до 79%, давление немного снизится до 757 мм. Осадков не прогнозируется.

Днем станет немного теплее — воздух прогреется до +15 °C, но ожидать солнечного тепла не стоит. Хотя ветер будет всего 3 м/с, небо останется облачным, а влажность — на уровне 65%.

Наибольшие изменения — вечером. Температура снизится до +14 °C, а вероятность осадков возрастет до 40%. Возможен дождь объемом до 1,2 мм. Ветер усилится до 5 м/с, атмосферное давление снизится до 756 мм.

Солнце взойдет в 05:27, а зайдет в 20:18. Общая продолжительность светового дня — почти 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С, местами до +22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Одессе на неделю

Добавим, что с 10 по 14 мая в Одесской области установится неустойчивая погода из-за влияния сразу двух атмосферных образований. К уже активному циклону JURGEN присоединится KLAUS, и эта "парочка" обусловит облачную, влажную и порывистую атмосферу над регионом. Ожидаются местами сильные грозы.

График дождей в Одесской области. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей

Напомним, погода в Украине завтра, будет с дождями, а в ночные часы есть вероятность заморозков на почве. Также мы сообщали, что май в Украине в этом году обещает быть крайне изменчивым: температура воздуха в течение месяца будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей.